Vingt-huit mois avec sursis pour une automobiliste ayant foncé dans un café à Diegem

La femme y avait passé plusieurs heures avec des amis mais avait été refoulée à la porte pour avoir créé du grabuge dans le bar. "Sur le parking, la discussion s'était poursuivie, après quoi la femme s'était glissée dans sa voiture et s'était éloignée", avait expliqué le parquet à l'audience. "Mais, au bout de 15 minutes, elle était revenue, avait heurté plusieurs voitures sur le parking et foncé dans la porte d'entrée du bar. Elle était repartie, mais avait finalement dû abandonner sa voiture et prendre un taxi." La femme avait pu être identifiée le soir même et avait affirmé avoir été agressée dans sa voiture. D'après le parquet, une vidéo d'une des personnes présentes dans le bar a cependant montré qu'elle était seule dans son véhicule. "Ma cliente soutient que quelqu'un a tenté de la voler dans sa voiture en la heurtant", a plaidé la défense. "Elle a alors manœuvré sa voiture dans la panique, sans avoir l'intention de heurter quoi que ce soit ou qui que ce soit. Après les faits, elle a présenté des blessures, qui n'étaient pas dues à une collision et qu'elle a donc dû recevoir." Le tribunal n'a pas suivi cette version et a condamné la femme à 28 mois d'emprisonnement avec sursis. Il n'a par contre pas retenu la prévention de tentative d'homicide involontaire, comme l'avait demandé l'accusation, estimant qu'il s'agissait plutôt de coups et blessures. (Belga)