Assises Brabant wallon - L'accusé Fabien Lombaerts avait montré les corps de deux des victimes à un autre SDF

(Belga) Un témoin a confirmé, mardi devant la cour d'assises du Brabant wallon, que l'accusé Fabien Lombaerts lui avait montré les corps de deux victimes, dans le parc Moeraske à Evere et sous un quai de la gare de La Hulpe. Le quadragénaire et René De Staerke sont accusés d'avoir tué quatre personnes sans domicile fixe durant l'été 2018, à Bruxelles et dans le Brabant wallon.