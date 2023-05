Assises Namur - La victime décrite par sa fille comme un homme "tyrannique"

Constituée partie civile, la mère de l'accusé et fille de la victime, Frédérique Deneyer, 54 ans, s'est présentée à la barre en début d'après-midi. La témoin qualifie son père d'autoritaire. "Je n'avais pas de relation avec lui. Nous n'avions pas de vie sociale, nous ne pouvions pas parler, il était tyrannique." Dans ses auditions, la témoin a déclaré aux policiers "qu'il n'était plus son père". "Il maltraitait ma mère physiquement et psychologiquement. Il ne voulait pas que je devienne maman. Plus tard, il me reprochait de trop m'occuper de mon fils et pas de lui." Au sujet de son fils, l'accusé, Frédérique Deneyer le décrit comme hyperactif. Atteint de la mucoviscidose, Mathieu Wattier a également été diagnostiqué diabétique à l'âge de 12 ans. "Il était maltraité dans les écoles où il est allé, j'ai mis fin à sa scolarité pour le protéger en 2013." La témoin a aussi évoqué la cohabitation au sein de l'habitation familiale. "Mon père ne voulait pas que je fasse un trou dans un mur, il nous interdisait l'accès à certaines pièces. J'étais sous son emprise, il nous faisait vivre un enfer, il se défoulait sur nous." Frédérique Deneyer et son fils vivaient en effet dans la maison de Mathieu Deneyer et subsistaient grâce à sa pension. (Belga)