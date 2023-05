Bart De Wever revient à sa passion de l'histoire dans un livre consacré à Anvers

Inititulé ' Verhaal van Antwerpen', l'ouvrage, qui sortira le 26 mai, comprend 33 récits allant de l'invasion de César au début du XXe siècle tout en livrant la vision de son auteur quant à l'avenir de la ville. "Etre bourgmestre n'est pas seulement un mandat de l'électeur. C'est une fonction dans laquelle on grandit. Et au fur et à mesure que l'on se fond dans cette fonction, on est captivé par la ville", a expliqué Bart De Wever. "Anvers a une très belle histoire à raconter. Mais cette histoire parle aussi de nous. Elle nous donne la force de donner un nouvel élan à notre communauté urbaine. C'est précisément pour cette raison qu'il est si important de raconter cette histoire. L'histoire d'Anvers", a-t-il ajouté. Début mars, le président de la N-VA avait déjà publié un livre sur le wokisme. (Belga)