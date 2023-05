Belgian Cats - Julie Vanloo et Kyara Linskens de retour, mais les Belgian Cats pas encore au complet

Mardi à Wilrijk, la Belgique n'était pas encore au complet. Julie Allemand, forte de son 2e titre de championne de France avec Lyon, pourrait rejoindre le groupe en fin de semaine. De même qu'Hind Ben Abdelkader, finaliste avec Villeneuve d'Ascq. Touchée au genou, elle n'a plus joué depuis les demi-finales. Son coach à Villeneuve, le sélectionneur national, Rachid Meziane est attendu mercredi. Julie Vanloo et Kyara Linskens (Montpellier) sont de retour après leur championnat de France, pas (encore) Morgane Armant (St-Amand-les-Eaux), tracassée par son genou. Laure Resimont (nez cassé) attend de pouvoir reprendre l'entraînement. Les jeunes Emma Vindevogel et Julia Franquin ont elles quitté la sélection. Les Belgian Cats joueront vendredi (20h00 à Mons) et dimanche (16h00 à Braine-l'Alleud) contre la Grèce avant de prendre le chemin de Cordoue pour y jouer la Turquie (le 3 juin, 21h00) et l'Espagne (le 4 juin, 21h00). De retour en Belgique, les Belges seront opposées deux fois à la Chine (à Courtrai le 8 juin, 20h30) et (à Louvain le 10 juin, 18h00) pour les derniers réglages avant le départ vers Tel Aviv le 12 juin. Dans leur groupe B, la Belgique affrontera Israël (15 juin), la République tchèque (16) et l'Italie (18). Le premier de la poule se qualifie directement pour les quarts. Le 2e et 3e disputent un barrage pour y arriver. La phase finale (à partir des quarts) a lieu à Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Les six premiers (les cinq si la France n'y est pas) sont qualifiés pour les tournois préolympiques pour les Jeux de Paris 2024 en février. (Belga)