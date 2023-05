Belgian Cats - Julie Vanloo: "Ma saison à Montpellier m'a redonné le goût pour le basket"

"Nous avons une très bonne connexion avec Kyara, en dehors du basket aussi. Si l'on ne s'entendait pas aussi bien en dehors, cela marcherait moins bien sur le terrain", a confié la meneuse ostendaise mardi à Wilrijk, demi-finaliste en Ligue française avec son club du BLMA. "C'est une saison qui m'a redonné le goût pour le basket. Le club est super, mes coéquipières aussi et le coach tout autant (Valéry Demory, l'ancien sélectionneur des Belgian Cats, ndlr). Il donne beaucoup de confiance à ses joueuses. C'est ce dont j'avais besoin", a ajouté Vanloo après une bonne semaine de relâche. "J'avais d'ailleurs envie de recommencer aujourd'hui (mardi). Mentalement, je suis bien, c'est plutôt physiquement que j'avais besoin d'une coupure après la saison avec Montpellier. J'ai 30 ans quand même". Julie Vanloo se veut aussi ambitieuse pour le championnat d'Europe des Belgian Cats. "Je parle en mon nom, mais il faut arrêter de se cacher. Il faut aller chercher une médaille. On mérite le respect et c'est quelque chose de très positif, je trouve, de se dire ou d'entendre dire autour de nous que l'on peut être dans le top 3 (comme en 2017 et en 2021, ndlr). La Serbie est forte, l'Espagne peut être l'équipe que nous étions en 2017 (à l'Euro à Prague, pour la première médaille de bronze des Belges, ndlr) avec une nouvelle génération et la France, c'est du lourd. J'ai joué contre toutes les joueuses françaises en championnat, c'est fort." (Belga)