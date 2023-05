BNXT League - Louvain, Limburg, Malines et Charleroi en 8e de finale

Déjà en ballotage favorable après leurs victoires dimanche à l'aller, les quatre clubs belges ont confirmé mardi lors des 16e de finale retour. Vainqueur 74-91 dimanche, Charleroi a confirmé en battant les Néerlandais de Leeuwarden 86-65 mardi, emmené par les 22 points de JJ Jackson. Louvain a également sorti un club néerlandais. Après sa victoire 80-70 dimanche, le club brabançon a battu Den Bosch 71-74 mardi. Brevin Pritzl (29 points) s'est une nouvelle fois illustré, comme à l'aller. Les deux clubs wallons engagés dans les duels belgo-belges sont éliminés. Nettement attu 6-1-93 par Malines dimanche, Mons s'est de nouveau incliné (65-56) mardi et s'arrête au 3e tour. Les deux meilleurs artificiers de la rencontre sont pourtant des Renards: Stephen Harris (18 points) et Jure Zubac (17 points). La saison de Liège est aussi terminée. Le club liégeois, dominé 79-88 dimanche dans ses installations, s'est de nouveau incliné face à Limburg United (91-78) mardi à Hasselt, malgré les 20 points d'Avelon John. Au tour suivant, Louvain affrontera Charleroi et Limburg United rencontrera Malines. Les finalistes des championnats nationaux rejoindront ces playoffs en demi-finales. (Belga)