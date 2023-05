Coronavirus - Plus de test PCR, sauf exceptions, en cas de suspicion de contamination au covid

Face à l'évolution favorable de la situation sanitaire, tant en termes de contaminations que d'admissions à l'hôpital, la conférence interministérielle (CIM) Santé avait déjà décidé de supprimer l'isolement obligatoire de 7 jours après un test positif. Lundi, c'est la stratégie de test qui a été revue conformément aux recommandations du Risk Assessment Group, du Conseil supérieur de la Santé et du Risk Management Group . Désormais, les tests PCR et antigéniques ne sont plus conseillés, sauf exceptions. Les auto-tests sont toutefois toujours disponibles. La stratégie de dépistage pour les patients symptomatiques reste quant à elle plus complexe. Elle dépend de plusieurs facteurs, tels que l'état de santé du patient, son âge,... Les ministres prendront une décision à ce sujet le 1er juin au plus tard. Si la situation épidémiologique se détériore ou qu'un variant dangereux du coronavirus apparaît, le testing pourrait à nouveau être renforcé, ont enfin averti les ministres. (Belga)