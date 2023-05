Davantage de spectacles de cirque et de concerts au Royal Festival de Spa, en août

L'événement débutera par un spectacle exclusif, un Pinocchio revisité et transposé dans l'univers de l'Italie fasciste de Mussolini qui "épatera petits et grands", promet l'organisation. "Cette création belge sera au centre d'un week-end d'avant-première riche en surprises", a commenté le directeur, Axel De Booseré. "C'est une belle distribution et c'est assez exceptionnel qu'une représentation ait lieu en dehors du Théâtre Royal du Parc" à Bruxelles, a souligné le directeur. Ce festival des arts de la scène est placé sous le signe de la variété avec une trentaine de représentations: théâtre, cirque, stand-up, close-up, cinéma en plein air, lectures, spectacles musicaux et concerts sont ainsi programmés. "Cette année, on ouvre encore plus le festival au cirque, avec du cirque acrobatique et musical ("Arrêt d'Urgence"). Il y aura aussi de la comédie musicale (le nouveau spectacle de Fabrice Murgia, "Alma") et de la magie, avec la présence du magicien Yann Frisch. Il n'y a plus que huit représentations théâtrales pures", a relevé Justine Donnay. Plusieurs premières seront également proposées, dont une européenne puisque c'est à Spa que le cirque canadien "Machine de Cirque" lancera la tournée de son nouveau spectacle, "Robot infidèle", les 19 et 20 août. "Nous voulons mélanger les arts afin que chacun puisse trouver ce qui lui plait, avec des spectacles confortables installés en salle, ou gratuits qui se déroulent en rue", a conclu Axel De Booseré. (Belga)