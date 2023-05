Delhaize - Situation figée entre direction et syndicats après un nouveau conseil d'entreprise

La réunion avait commencé mardi matin après 09h00. Vers 11h45, les secrétaires et les délégués des trois familles syndicales sont sortis. "Il n'y a pas grand-chose à signaler, les promesses précédentes ont été réitérées", a expliqué Jan De Weghe du syndicat socialiste après la réunion. "Le fait qu'ils ne veuillent pas se concerter est une évidence", a-t-il ajouté. "Ils ne veulent rien changer." Même son de cloche chez Wilson Wellens, du syndicat libéral. "C'était une déception." Ce dernier a dénoncé le fait que la direction continue à imposer ses propres plans. "C'est très paternaliste", dit-il, car la direction ne cesse de répéter que c'est le bon plan. Selon M. Wellens, la direction avait en sa possession un document, un avenant au contrat de franchise. Mais ce document ne contient, par exemple, "aucune garantie d'emploi". "Le document ne comporte pas non plus de place pour la signature du franchisé. Une boîte vide juridique. Cela crée tellement de frustration que les gens se mettent en colère", a-t-il ajouté. Une trentaine d'employés du centre de distribution de Delhaize à Zellik sont venus manifester leur solidarité avec les travailleurs du magasin pendant un moment dans la matinée. "Nous voulons des garanties, la logistique est en danger", ont-ils scandé à plusieurs reprises. Dans le cadre du passage sous franchise, la direction garantit le maintien des salaires et des conditions de travail des 9.000 employés concernés, mais les syndicats remettent fortement cela en question. (Belga)