Espagne: soupçons de fraude électorale à Melilla, plusieurs arrestations

"Une opération policière est en cours (...) dans le cadre de l'enquête judiciaire sur l'affaire des votes par correspondance. Plusieurs lieux ont été perquisitionnés dans la ville et plusieurs personnes ont été arrêtées", a indiqué la préfecture de cette enclave au statut particulier de ville autonome, située sur la côte nord du Maroc. Elle n'a pas fourni plus de précisions sur ces soupçons. Mais selon plusieurs médias espagnols, les enquêteurs visent un système présumé d'achat de votes par correspondance. Des familles en difficultés se seraient vues proposer entre 50 et 200 euros en échange de leur vote. Les soupçons des autorités ont été éveillés par le taux élevé de votes par correspondance, près de 20%, soit bien plus que lors des précédentes élections en 2019 et bien au-dessus de la moyenne nationale. Les Espagnols sont appelés aux urnes le 28 mai pour les élections municipales et régionales. (Belga)