Greenyard rachète le fabricant de sucettes glacées Gigi Gelato

On ignore le montant déboursé par l'entreprise belge pour cette start-up italo-néerlandaise. Cette dernière conçoit des sucettes glacées à base de fruits et de légumes sans produits laitiers. Elle était à la recherche d'un partenaire pour poursuivre sa croissance. L'acquisition permettra également à la marque d'accéder à un marché plus vaste. Greenyard, producteur de fruits et légumes, est présent dans toute l'Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros au cours du dernier exercice. (Belga)