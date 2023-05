Intempéries - Au moins six morts dans des inondations en Afghanistan

Ces inondations se sont produites dans deux districts de la province de Ghor, a déclaré le porte-parole du gouverneur provincial, Abdul Wahed Hamas. Ce dernier a ajouté qu'une femme était toujours portée disparue et que de nombreuses habitations et magasins avaient été endommagés. Les inondations saisonnières sont un phénomène courant dans ce pays mais des décennies de guerre, une dégradation de l'environnement et une incurie dans les investissements pour prévenir les risques de catastrophes ont contribué à accroître la vulnérabilité des Afghans, selon l'ONU. (Belga)