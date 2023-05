Jupiler Pro League - Eupen perd son entraîneur des gardiens Javier Ruiz

Ruiz, 43 ans, "n'a pas accepté la proposition de poursuivre son activité au sein de la KAS Eupen et cherche un nouveau défi professionnel", a précisé le club. Ruiz avait déjà connu un premier passage à Eupen entre 2012 et 2017 avant de revenir chez les Pandas en 2021. "Pendant toute la durée de son activité, il a été pour la KAS Eupen un collaborateur extrêmement fiable et un entraîneur compétent qui a fait progresser les gardiens du club et les a amenés à un niveau supérieur". (Belga)