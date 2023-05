Le 15ème wing de Melsbroek s'ouvre au public ce week-end, pour la première fois en 10 ans

L'unité fête cette année le 75ème anniversaire de sa création, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fondation de la Force aérienne belge. C'est la première fois en dix ans qu'elle organise des telles journées portes ouvertes, ont indiqué ses responsables. L'unité a remplacé fin 2021 ses vénérables C-130H Hercules par sept - et bientôt huit, dont un luxembourgeois - Airbus A400M Atlas et dispose de deux avions d'affaires haut de gamme Falcon 7X pour le transport de hautes personnalités. Elle s'est aussi dotée d'un nouveau complexe de maintenance et d'un simulateur de vol pour l'A400M qui a été inauguré lundi. "D'autres projets sont également en cours afin d'améliorer les capacités et les performances du 15ème wing", indique son commandant, le colonel Bruno Beeckmans, sur le site internet. Quelque 25.000 personnes sont attendues au cours de ces deux journées pour découvrir les avions en service au sein de la composante Air et de la Direction de l'appui aérien (DAFA) de la police fédérale, également basée à Melsbroek. (Belga)