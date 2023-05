Le prix du café continue d'augmenter

Sur le marché à terme de Londres, le prix du café robusta en grains a atteint 2.765 dollars la tonne. Cela fait depuis 2008 que le café est payé aussi cher. Le robusta devient plus cher parce que les principaux producteurs, comme le Vietnam et le Brésil, devraient produire moins. Il en va de même pour l'Indonésie, où de fortes pluies affectent la qualité des grains. Parallèlement, la demande pour cette variété augmente car elle est moins chère que l'arabica. Le robusta est principalement utilisé pour le café instantané et l'espresso. (Belga)