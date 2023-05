Le risque de cancer de la peau augmente fortement en cas de travail prolongé à l'extérieur

Alors que les beaux jours reviennent, la Fondation contre le cancer rappelle l'importance de se protéger des rayons UV du soleil ou des bancs solaires. Ceux-ci sont cancérogènes. Si le mélanome est connu comme la forme la plus agressive de cancer de la peau, elle reste la moins fréquente en Belgique. Selon des chiffres de 2020, le carcinome basocellulaire, plus fréquent après l'âge de 45 ans, représente près de 70% des cancers cutanés en Belgique et le carcinome spinocellulaire, plus courant chez les personnes de 60 ans et plus, concerne près de 20% de ces cancers. S'ils sont moins agressifs et présentent de meilleures chances de guérison, ces types de cancer touchent plus facilement les travailleurs qui restent longtemps à l'extérieur. Une étude de la Fondation montre que les personnes exposées longuement aux rayons UV sont 77% plus susceptibles, par rapport à la population générale, de développer un carcinome spinocellulaire. Et leur risque de développer un carcinome basocellulaire augmente de 43%. Or, on compte plus de 14 millions de travailleurs actifs à l'extérieur en Europe, selon des chiffres de l'Union Européenne en 2019. La Fondation contre le cancer rappelle ses recommandations de base : rester le plus possible à l'ombre, porter des vêtements protecteurs (chemise, chapeau, lunettes de soleil), et appliquer de la crème solaire à haut indice de protection. Elle ajoute soutenir deux projets de recherche, à l'UCLouvain et à la KU Leuven, pour un montant de 970.000 euros afin de faire reculer les cancers de la peau. (Belga)