Le Tour du Benelux devient le Renewi Tour

L'organisation vise à minimiser son empreinte écologique en recyclant autant de déchets résiduels que possible en nouvelles matières premières, matériaux et produits de valeur. Renewi est l'entreprise leader sur le marché de la transformation des déchets en produits au Benelux. Il n'y a pas que le nom de la course qui change cette année. En raison des réformes du calendrier de l'UCI, le Renewi Tour ne comptera que cinq jours de course. ll débutera le 23 août par un parcours entre Blankenberge et Ardoye et se terminera le 27 août à Bilzen. Les éditions précédentes comptaient toujours sept jours. Avec le contre-la-montre de Sluis, il n'y aura qu'une seule étape aux Pays-Bas cette année. L'ambition de Golazo est que le Renewi Tour passe à nouveau plusieurs jours aux Pays-Bas en 2024. La dernière édition du Tour du Benelux, en 2021, a été remportée par l'Italien Sonny Colbrelli. L'année dernière, des problèmes logistiques avaient empêché la tenue de l'épreuve. (Belga)