Les ventes de vélos "last mile" et de sport en forte hausse en 2022

198.095 vélos de sport (VTT, route, gravel, cyclo-cross), qu'ils soient électriques ou non, ont été vendus en 2022, soit une hausse de près de 13 % par rapport à 2021. Selon les données récoltées par Traxio, ce sont les vélos de gravel et de cyclo-cross qui ont connu l'augmentation la plus importante (près de + 150 %), devant les vélos électriques de sport (VTT, route ou gravel). Seul le vélo de course sans assistance perd du terrain en un an, même s'il représente toujours plus de 67.000 ventes sur une année, contre moins de 5.000 ventes pour le vélo de course à assistance électrique. Les vélos "last mile", qui regroupent quatre nouvelles catégories de vélos (vélos pliants électriques et non-électriques, cargo électrique et longtail électrique), connaissent également une hausse importante. Les ventes d'e-Cargo ont grimpé de plus de 500 % entre 2021 et 2022. Alors que le vélo pliant électrique (8.270 unités vendues) est quasiment autant vendu que le non-électrique (8.599). Traxio, qui recueille ces données dans les différents réseaux de distribution de vélos, confirme par ailleurs que le nombre de vélos vendus en 2022, toutes catégories confondues, a grimpé de 19 % par rapport à 2021. (Belga)