Loups en Flandre - Les chasseurs plaident pour l'extension de la "zone à loup" à la Flandre entière

La zone à risque pour les loups est un périmètre à l'intérieur duquel les éleveurs peuvent obtenir des subventions pour protéger leurs troupeaux contre les loups et des dédommagements en cas de pertes. La Hubertus Vereniging Vlaanderen demande à la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir d'étendre ces mesures. Pour l'association de chasseurs, une extension de la zone à l'ensemble de la Flandre est imminente, a-t-elle communiqué mardi. En principe, la zone à risque est actualisée tous les trois mois par les institutions compétentes à partir de la répartition des loups en Flandre. Selon l'association Welcome Wolf, le loup n'a pas encore fait de victimes parmi le bétail en Flandre occidentale. L'organisation doute également que l'animal s'y installe. "Les loups ont un besoin énorme d'espace et de zones boisées et il n'y a rien de tout cela dans la région", a déclaré Jan Loos, qui pense que le loup restera quelques semaines avant de quitter la zone. (Belga)