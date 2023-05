Pour réduire l'immigration, le Royaume-Uni s'attaque aux visas étudiants

Le pays a enregistré une immigration nette record d'un demi-million de personnes entre juin 2021 et juin 2022, selon les statistiques officielles publiées en novembre. De nouveaux chiffres doivent être publiés cette semaine et sont très attendus alors que les gouvernements conservateurs promettent depuis le Brexit de réduire l'immigration, sans succès. Alors que les prestigieuses universités britanniques attirent de nombreux étrangers, souvent à prix d'or, les nouvelles restrictions sur les visas étudiants "réduiront considérablement le solde migratoire en limitant la possibilité pour les étudiants étrangers de faire venir des membres de leur famille", indique le gouvernement dans un communiqué. Ces mesures, qui entreront en vigueur en janvier, concernent tous les étudiants "à l'exception des chercheurs de troisième cycle". Par ailleurs, les étudiants étrangers ne pourront plus passer du visa étudiant au visa travail avant d'avoir terminé leurs études. Le gouvernement promet d'agir contre les "agents sans scrupules" qui utilisent les visas étudiants comme route migratoire. En 2022, environ 136.000 visas ont été délivrés à des personnes à la charge des étudiants étrangers, contre 16.000 en 2019, selon les chiffres du gouvernement. La très à droite ministre de l'Intérieur Suella Braverman a jugé au travers d'un communiqué que les nouvelles mesures représentaient un "juste équilibre" et permettrait "à moyen terme" de faire revenir le solde migratoire au niveau d'avant-Covid. En 2022, plus de 45.000 migrants, un record, ont traversé la Manche illégalement pour rejoindre le Royaume-Uni. "Stopper les bateaux" est l'une des cinq priorités de Rishi Sunak. Dans le même temps, le Royaume-Uni est, depuis le Brexit, confronté à une pénurie de main d'œuvre dans plusieurs secteurs. (Belga)