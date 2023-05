TC Bruxelles - Deux personnes poursuivies pour des vols de métaux à Bruxelles

"Un véhicule chargé de déchets métalliques a pu être intercepté à Seneffe (Hainaut)", indique le parquet. "Deux quadragénaires se trouvaient à l'intérieur. L'un d'eux a pu être relié à trois autres vols de métaux qui s'étaient déroulés en septembre dernier, grâce à des analyses téléphoniques et de plaques d'immatriculation." Ces quatre vols auraient rapporté environ 13.000 euros. D'après le parquet, les enquêtes bancaires ont toutefois démontré que 225.000 euros avaient transité sur les comptes des deux hommes depuis 2021, à la suite de ventes de métaux à des ferrailleurs. "Il n'est pas question de l'existence d'une organisation ou de la création d'une bande", a souligné la défense. "Il n'est pas non plus avéré que nos clients ont gagné une telle somme en volant du métal. Ils ont souvent aidé d'autres personnes à réaliser des ventes car ils possèdent une carte d'identité et un compte en banque, et que les ferrailleurs ne sont plus autorisés à payer en espèces." Le premier homme n'a reconnu qu'un seul des vols, tandis que le second a avoué avoir participé aux quatre affaires auxquelles il a été relié. L'affaire sera jugée le 20 juin. (Belga)