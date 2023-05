TC Dinant - Jusqu'à cinq ans requis pour trois cultures et une tentative de culture de cannabis

L'enquête a débuté sur base d'informations policières selon lesquelles un des prévenus était actif dans l'installation et la culture de cannabis en Belgique. Il était notamment chargé de la prospection de lieux à louer pouvant accueillir ces cultures et était chargé de superviser les installations. Son numéro de téléphone a été mis sur écoute et des observations mises en place. Deux perquisitions programmées à la mi-mai 2019 ont eu lieu à Dinant et Morlanwelz. Cinq personnes ont été interpellées à Dinant où l'installation du matériel de culture était en cours. À Morlanwelz, 55 plants de cannabis ont été retrouvés dans trois chambres de culture. À Liège, le bâtiment qui accueillait la culture a par ailleurs été victime d'un incendie. La culture de cannabis d'Anvers a par ailleurs été découverte à la suite d'irrégularités constatées au niveau de la consommation d'électricité d'un hangar. 2.376 plants de cannabis ont été découverts dans le cadre d'une perquisition en flagrant délit. Parmi les 12 prévenus, cinq faisaient défaut. Un prévenu présent a plaidé l'acquittement. Les autres ont demandé le sursis simple. Jugement le 27 juin. (Belga)