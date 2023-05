Tennis: l'UTS reprend en juillet avec Monfils et Kyrgios

"On veut que ce soit la folie dans le bon sens du terme, un peu comme en Coupe Davis", a expliqué à l'AFP Patrick Mouratoglou en annonçant la participation, outre Kyrgios et Monfils -s'ils sont physiquement en état-, des Américains Taylor Fritz, Francis Tiafoe et Ben Shelton, ainsi que du Chinois Yibing Wu, de l'Argentin Diego Schwartzman et du Kazakh Alexander Bublik. Devant du public, dans un stade d'une capacité de 7.000 places, l'UTS mettra aux prises huit joueurs du 21 au 23 juillet, selon sa formule créée en 2020 -avec en particulier une grande liberté d'expression des joueurs durant la partie- et destinée à attirer un public jeune qui ne regarde pas le tennis dans sa forme classique. Trois autres étapes du circuit UTS sont encore prévues cette année: en Europe (15-17 septembre), en Asie (1er-3 décembre) et un "Grand Final" (8-10 décembre). Les villes organisatrices n'ont pas encore été révélées. (Belga)