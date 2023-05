Tour d'Italie - Geraint Thomas et son équipe "super motivés" avant les étapes décisives

Geraint Thomas a rejoint le Portugais Joao Almeida qui avait faussé compagnie au groupe des favoris dans la dernière ascension, tandis que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) est resté bloqué dans la roue de son équipier Sepp Kuss. "J'ai senti qu'il n'était pas à 100%", a expliqué Thomas à propos de Roglic. "Je me suis dit que j'allais rejoindre Almeida et voir s'ils réagissaient, et ils ont gardé leur rythme." "Almeida a travaillé avec moi jusqu'au sommet, et nous avons fait en sorte de gagner du temps sur Roglic. Cela aurait été bon de gagner, mais je me fais vieux", a plaisanté le coureur de 36 ans. "Le maillot, c'est très bon pour le moral. Nous sommes super motivés. Il n'y a plus que trois jours à le défendre puis c'est le contre-la-montre. Il faut continuer comme ça." Geraint Thomas est revenu sur la stratégie de son équipe. "Il fallait avoir quelqu'un devant pour forcer les autres à rouler. Jumbo-Visma a donc dû faire le travail, tandis que nous restions dans les roues. Ce n'était pas facile pour autant, mais c'était un poids en moins." De retour en rose, le Gallois a néanmoins regretté l'abandon de Pavel Sivakov en cours d'étape. "C'est l'histoire de la course, avec les chutes et les maladies. C'était un gros atout pour l'équipe." Et Thomas de rappeler que rien n'est joué. "Tout peut encore arriver. Nous faisons le bilan au jour le jour." (Belga)