Tour d'Italie - Pour Almeida, "c'était la première opportunité de bouger" après deux semaines perturbées

Almeida a faussé compagnie au groupe des leaders sur les pentes du Monte Bondone (22,7 km à 6,4%), "une montée assez dure" d'après lui. "J'ai eu l'impression que les autres attendaient que je bouge. C'était bon signe, et l'aspiration avait peu d'importance, c'est pourquoi j'ai essayé de partir en solitaire. Ensuite, Geraint Thomas est arrivé comme une fusée, j'ai essayé de le suivre et on a fait du bon travail ensemble." "C'était une des étapes reine du Giro", a commenté le vainqueur du jour. "C'est un pas en avant pour ma carrière et pour ma confiance. Cette victoire me montre que je vais dans la bonne direction et me donne de l'espoir pour le futur." D'après Almeida, "tout s'est déroulé comme prévu", selon le plan défini par l'équipe. Il aura fallu attendre la troisième semaine pour voir du mouvement entre favoris. "Sur les deux premières semaines, il n'y a pas vraiment eu d'occasions à cause du temps et des maladies. C'était la première opportunité de bouger aujourd'hui, nous l'avons donc saisie", a commenté le Portugais. Il reste deux étapes en montagne et un contre-la-montre décisif pour départager les favoris. Joao Almeida compte se battre pour le maillot rose. "Je pense pouvoir gagner le Giro, mais ce ne sera pas facile contre Roglic et Thomas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, et je serai satisfait quel que soit le résultat", a-t-il conclu. (Belga)