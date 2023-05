Une heure et demie de file pour emprunter le tunnel Kennedy vers les Pays-Bas

Les embouteillages se situent sur l'E17 à partir de Haesdonck et sur l'E34 à partir de Melsele. Les personnes venant de l'ouest du pays et se dirigeant vers l'est doivent faire un détour par Bruxelles s'ils ne souhaitent pas être paralysés par le trafic. La cause de ces embouteillages est le déversement de la cargaison d'un camion venant d'abattoirs. Au moins deux voies sont fermées au tunnel Kennedy en direction des Pays-Bas. On ne sait pas exactement combien de temps il faudra pour nettoyer la chaussée. (Belga)