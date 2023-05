Violences sexuelles au sein de l'Eglise - La Bolivie demande au pape les dossiers d'abus sexuels dans le pays

Cette demande intervient après des informations dans la presse concernant le défunt prêtre espagnol Alfonso Pedrajas, dont le journal intime a révélé qu'il avait abusé de plus de 80 mineurs en Bolivie, où il était arrivé au début des années 1970. "Je demande que la justice bolivienne ait accès à tous les dossiers, registres et informations concernant ces allégations et faits d'abus sexuels commis par des prêtres et religieux catholiques sur le territoire bolivien", écrit le président bolivien, Luis Arce, dans une missive adressée lundi au pape François et présentée lors d'une conférence de presse. Il ajoute que l'État bolivien se réserve le droit d'interdire l'entrée sur le territoire national des prêtres et religieux étrangers qui auraient des antécédents d'abus sexuels sur des mineurs. L'affaire, révélée fin avril par le journal espagnol El Pais, a donné lieu en Bolivie à au moins huit plaintes contre des prêtres de la Compagnie de Jésus, impliquant M. Pedrajas et trois autres religieux espagnols, aujourd'hui tous décédés. La conférence épiscopale bolivienne a confirmé la visite du prêtre espagnol Jordi Bertomeu prochainement pour aborder la question des abus sexuels dans le pays. M. Bartomeu est l'un des hauts fonctionnaires du Dicastère, l'équivalent d'un ministère pour le Saint-Siège, pour la Doctrine de la Foi. (Belga)