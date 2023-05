Violences sexuelles au sein de l'Eglise - Plus de 450 prêtres pédocriminels recensés dans l'État américain de l'Illinois depuis 1950

Ses services avaient ouvert une enquête sur les prêtres prédateurs en 2018, après la publication d'un rapport sur l'Église de Pennsylvanie qui avait suscité une onde de choc aux États-Unis, et ont rendu mardi leurs conclusions dans un document de près de 700 pages. "Avant cette enquête, les diocèses catholiques de l'Illinois avaient rendu publique une liste de 130 pédophiles avérés. Par comparaison, ce rapport révèle les noms et des informations détaillées sur 451 prêtres et frères qui ont abusé d'au moins 1.997 enfants", écrit le procureur Kwame Raoul en préambule. Ces agresseurs, dont un grand nombre sont morts, "ne rendront peut-être jamais de compte dans un tribunal mais en les nommant, nous voulons apporter de la transparence et un peu d'apaisement aux victimes qui ont longtemps souffert en silence", ajoute-t-il. Il insiste également sur la responsabilité de la hiérarchie qui, pendant longtemps, s'est contentée de transférer dans d'autres diocèses les prêtres accusés de pédocriminalité, sans les dénoncer. L'Église catholique américaine a été ébranlée par une série d'articles du Boston Globe en 2002 sur les abus commis par le clergé dans cette ville de l'est du pays. Ces révélations, popularisées dans le film Spotlight, ont libéré la parole des victimes dans tout le pays. Depuis, de nombreux prêtres ont été exclus du clergé et poursuivis en justice. L'Église a aussi versé des sommes importantes pour dédommager les victimes. (Belga)