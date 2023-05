ATP Lyon - Mikael Ymer exclu du tournoi après avoir frappé la chaise du juge-arbitre avec sa raquette

Ymer a perdu son calme à la fin du premier set. À 5-5, 30-30, le joueur de 24 ans a affirmé qu'une balle avait atterri en dehors des limites, mais le juge-arbitre Rogerio Santos a refusé de descendre de sa chaise pour aller vérifier la trace malgré un long échange entre les deux hommes. Quelques instants plus tard, après avoir perdu le jeu, Ymer a saisi sa raquette au moment du changement de côté et l'a fracassée sur la chaise du juge-arbitre, endommageant au passage celle-ci. Le Suédois a été exclu du tournoi dans la foulée. Arthur Fils, âgé de 18 ans et invité sur le tournoi, accède donc aux quarts de finale. Il y retrouvera le vainqueur de la rencontre entre la première tête de série, le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 10) et le qualifié espagnol Pablo Llamas Ruiz (ATP 240). Plus tôt dans la journée, David Goffin (ATP 113) avait été éliminé au deuxième tour par la deuxième tête de série, le Britannique Cameron Norrie (ATP 14). Le Léigeois s'est incliné 6-3, 6-4. (Belga)