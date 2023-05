Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 perd plus de 1% à l'instar de ses voisins européens

Des chutes de 3,9 à 3% étaient enregistrées en Umicore (27,60), D'Ieteren (160,00) et Sofina (195,90), WDP (26,10) et Cofinimmo (75,95) reculant de 2,8%, GBL (73,58) et Aperam (31,73) d'un peu plus de 2%. AB InBev (53,45) perdait 1,9%, Ageas (40,64) et KBC (60,04) cédant 1,6 et 0,7% tandis que Elia (117,30) et Melexis (84,40) étaient négatives de 1,7 et 1,6%. arGEN-X (382,20) et Galapagos (41,47) valaient 1,5 et 0,1% de moins que la veille, Solvay (102,50) et UCB (85,66) étant négatives de 1,9 et 0,2%. Hors BEL 20, EVS (22,10), Inclusio (14,50), Jensen (30,00) et VGP (91,80) étaient affichées "ex-coupon" tandis que Kinepolis (44,30) et Euronav (14,59) chutaient de 2,8% chacune, Shurgard (44,64) et Xior (28,45) plongeant de 3,3 et 3,2% en compagnie de Belysse (1,15) qui reperdait 9,8% après son bond de 10,8% de la veille. Biosenic (0,1295) rebondissait enfin de 9,7% alors que Mithra (2,84) ajoutait 2,9% aux 8,6% déjà engrangés la veille. L'euro s'inscrivait à 1,0780 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0785 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.940 euros, en progrès de 300 euros. (Belga)