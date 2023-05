Brussels Airport enregistre son premier bénéfice en trois ans

Ce profit intervient après deux années noires, au cours desquelles l'exploitant de l'aéroport a subi une perte cumulée de quelque 240 millions d'euros en raison de l'impact de la crise du coronavirus. "Le bénéfice de 2022 est encore limité, mais nous voyons à nouveau la lumière au bout du tunnel", a déclaré M. Feist. La pandémie de Covid-19 s'est encore ressentie à l'aéroport au début de l'année 2022. "La première partie de l'année a été marquée par le port de masques buccaux et des restrictions de voyage", a rappelé M. Feist. "À partir de juillet, la situation s'est rétablie, pour retrouver des dispositions plus normales." L'aéroport a finalement enregistré 18,9 millions de passagers. Ce nombre a doublé par rapport à 2021 mais reste inférieur de plus d'un quart au record de 2019. Au total, 776.000 tonnes de fret ont transité par l'aéroport. Tout cela a permis à Brussels Airport de réaliser un chiffre d'affaires de 549 millions d'euros, soit près de trois quarts de plus qu'en 2021. Pour la quatrième année consécutive, aucun dividende ne sera versé aux actionnaires. (Belga)