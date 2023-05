Eredivisie - Ruud van Nistelrooij quitte le PSV Eindhoven avec effet immédiat

"Après plusieurs entretiens sur des questions internes au cours des dernières semaines, une réunion entre la direction et Van Nistelrooij s'est tenue mardi soir", a expliqué le club. "Il avait été décidé de se concentrer sur le match de dimanche prochain contre l'AZ et de poursuivre les discussions après la fin de la saison. Ce matin (mercredi, ndlr), Van Nistelrooij a déclaré qu'à son avis, il y avait trop peu de soutien au sein du club pour continuer plus longtemps." Le PSV "regrette" la décision de Van Nistelrooij et lui est "reconnaissant" pour ses victoires en Supercoupe et en Coupe des Pays-Bas. Ancien joueur du PSV, entre 1998 et 2001, Van Nistelrooij était revenu au club en 2016 pour s'occuper des jeunes attaquants puis pour entrainer les équipes de jeunes. Il a pris la tête de l'équipe première en juillet dernier. Il s'agissait de sa première expérience comme entraîneur principal. Le PSV occupe la deuxième place du championnat avec 3 points d'avance sur l'Ajax Amsterdam. Le deuxième de Eredivie se qualifie pour les préliminaires de la prochaine Ligue des Champions. Feyenoord est déjà assuré du titre. (Belga)