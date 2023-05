Euro de volley féminin - Le nouveau maillot des Yellow Tigers présenté en vue du prochain championnat d'Europe

Le championnat d'Europe de volley féminin se déroulera l'été prochain notamment dans notre pays, à Gand et à Bruxelles. "L'Euro sera un moment spécial pour le volley et le sport belge en général", estime Geert De Dobbeleer, le CEO de Top Volley Belgium. Le Championnat d'Europe se déroulera en Allemagne, en Italie, en Estonie et en Belgique. Lors de la phase de poules à Gand, les Yellow Tigers affronteront la Hongrie, la Slovénie, la Pologne, l'Ukraine et la Serbie, championne du monde en titre. Les huitièmes de finale (26-28 août) et les quarts de finale (29-30 août) se dérouleront à Bruxelles et à Florence, en Italie. Bruxelles accueillera également les demi-finales et les finales, les 1er et 3 septembre. Le championnat d'Europe sera diffusé dans plus de 150 pays. Le ministre bruxellois Sven Gatz se réjouit. "Le gouvernement bruxellois n'a pas eu à réfléchir longtemps avant d'accueillir le Championnat d'Europe de volleyball féminin dans la capitale. Cet événement aura un impact significatif sur notre pays et sur Bruxelles. Profitons de cet élan pour rendre le volleyball plus attrayant pour notre pays et pour les femmes, et espérons que la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris sera également obtenue." (Belga)