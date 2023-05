Inondations en Afghanistan: six morts, plus d'une centaine de maisons détruites

Une maison a été emportée mardi par la crue des eaux dans la ville de Firuzkoh, capitale de la province de Ghor, tuant trois femmes et un enfant, a précisé le porte-parole du gouverneur de la province, Abdul Wahid Hamas. Une personne est également portée disparue et deux autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté. Dans le district de Pasaband, situé dans la même province, une femme et un homme ont aussi été emportés par les flots et retrouvés morts, selon la même source. Plus d'une centaine de maisons ont été entièrement détruites, ainsi que quelque 200 hectares de terres agricoles. Deux canaux qui irriguaient la plupart des champs de la région ont été "endommagés", a indiqué le porte-parole. Ces inondations se produisent alors que l'Afghanistan est déjà en proie à l'une des pires crises humanitaires de la planète: quelque 22,8 millions de personnes - plus de la moitié de la population - sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë et trois millions d'enfants risquent de souffrir de malnutrition. (Belga)