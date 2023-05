Inondations en Italie - B-Fast envoie deux unités de pompage, 15 personnes et 5 véhicules logistiques

"Sur les quinze membres qui composeront cette équipe B-Fast qui se rendra en Italie avec cinq véhicules logistiques, treize sont issus de la Protection civile (SPF Intérieur), un du SPF Santé Publique et un du SPF Affaires Etrangères. Outre le pompage de l'eau, cette configuration peut par exemple également pomper la boue des tunnels", a précisé la diplomatie belge. L'équipe B-Fast part dans la nuit de mercredi à jeudi pour une opération d'urgence qui prendra environ 10 jours, en fonction des besoins sur place, et peut compter sur un cofinancement de l'UE. La situation est toujours critique dans le nord de l'Italie. Il y a déjà eu 15 morts et les dégâts aux infrastructures sont énormes, 26.000 personnes ne peuvent toujours pas rentrer chez elles, et 43 communes sont toujours sous les eaux. Il s'agit de la pire inondation qu'ait connue l'Italie au cours du siècle dernier. "D'autres États membres de l'UE ont également proposé leur aide. Il est important que la Belgique fasse preuve de solidarité. Le gouvernement italien a également envoyé une aide sous la forme d'une équipe de secours lors des inondations dans la vallée de la Vesdre en 2021", a rappelé le ministère des Affaires étrangères. (Belga)