L'écrivain Haruki Murakami récompensé par le prix Princesse des Asturies

Ce romancier de 74 ans, devenu un "auteur culte" dans de nombreux pays, a réussi à "concilier la tradition japonaise et l'héritage de la culture occidentale dans un récit ambitieux et innovant", a souligné, dans un communiqué, la Fondation qui remet ce prix. Son oeuvre, "qui mêle l'univers quotidien du Japon contemporain et les références à la culture pop", aborde "les problèmes sociaux les plus graves" sur un "ton intime" et "teinté d'humour", ajoutent les responsables de ce prix, considéré comme le Nobel de littérature espagnol. Né à Kyoto en 1949, Haruki Murakami est l'auteur d'une dizaine de romans, ainsi que de nouvelles et d'essais, traduits dans une cinquantaine de langues. Parmi ses livres les plus connus figurent "Chroniques de l'oiseau à ressort" (1994), "Kafka sur le rivage" (2002) et "1Q84" (2009). Cet auteur, qui a dirigé un club de jazz au début de sa carrière littéraire, figure régulièrement au nombre des favoris pour le prix Nobel de littérature. Sa nouvelle "Drive my car" a été adaptée au cinéma et le film a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 2022. (Belga)