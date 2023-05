Les forces spéciales britanniques ont opéré en secret dans 19 pays depuis 2011

(Belga) Le Special Air Service (SAS) et d'autres unités des forces spéciales britanniques ont participé à des opérations secrètes dans 19 pays au cours des 12 dernières années. Elles ont notamment opéré au Nigeria, aux Philippines, en Russie, en Syrie, en Ukraine et plus récemment, au Soudan, selon une étude menée par l'organisation Action on Armed Violence (AOAV) et relayée par The Guardian.