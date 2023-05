Métro nord-sud à Bruxelles - Le PTB demande à l'équipe Vervoort de s'inspirer de la société publique du Grand Paris

A Paris, la construction de l'extension du métro a été confiée à la Société du Grand Paris, une société publique qui fonctionne notamment à l'aide de dotations en capital apportées par l'État, d'autres dotations, d'emprunts sur les marchés financiers, des produits de redevances pour service rendu, etc. Celle-ci dispose aussi de ressources fiscales en percevant une fraction de la taxe sur les surfaces de bureaux, locaux commerciaux, stockage et stationnement (TSBCS) et d'une taxe spéciale d'équipement "Grand Paris". Mardi, le quotidien l'Echo a annoncé que Beliris avait suspendu le projet de métro vers Schaerbeek en raison d'un surcoût important dans les offres rendues par les entreprises de génie civil pour construire le tunnel et les stations comprises entre la gare du Nord et Bordet. Aux gouvernements fédéral et bruxellois, on a souligné qu'aucune décision n'a été prise. Le deuxième cité se penchera sur ce dossier jeudi. Pour la cheffe du groupe PTB, l'avenir du Métro3 est de moins en moins clair. L'annonce de Beliris a eu l'effet d'une bombe supplémentaire, après les retards annoncés autour de l'avenue de Stalingrad. " Les Bruxellois et les navetteurs ont besoin du métro pour se déplacer. La situation est catastrophique. Il y a d'une part une incompétence politique sur ce dossier, depuis le début. D'autre part, les décisions de laisser les clés de la ville dans les mains de consortiums privés pour réaliser le métro, qui font notamment des offres de manière non transparente, assorties de surcoûts énormes, nous amène aux problèmes actuels", a jugé Françoise De Smedt. (Belga)