Qualifications Euro 2024 - Le stade Roi Baudouin verra rouge pour accueillir Domenico Tedesco et l'Autriche

L'Union belge a annoncé mercredi que 35.000 billets avaient trouvé preneur. Il ne reste plus que 7000 billets disponibles. Les performances de la Belgique lors des deux premières rencontres coachée par l'Italo-Allemand (0-3 en Suède en qualifications de l'Euro, et une première victoire contre Allemagne depuis 1954, 2-3 en amical) ont visiblement suscité l'enthousiasme des supporters belges. Une nouvelle initiative dans le cadre de la campagne "#WirSchaffenDas" lancée pour soutenir les Diables Rouges dans la perspective de l'Euro 2024 en Allemagne: le stade sera rouge et en ébullition. Chaque siège disposera d'une pancarte rouge. Grâce à elle, les supporters créeront un tifo à l'échelle du stade lors de la montée des joueurs sur le terrain. Un DJ sera chargé de l'animation. L'idée est de "donner un accueil inoubliable en Belgique à l'entraîneur fédéral Domenico Tedesco", précise la fédération belge. (Belga)