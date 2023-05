Red Lions - Simon Gougnard fait une pause avec l'équipe nationale cet été

"Après quelques années fort chargées, avec les Jeux Olympiques de Tokyo et la Coupe du Monde en Inde, je ne me sens pas capable de donner le meilleur de moi-même cet été. En ce moment, j'ai d'autres priorités avec les restaurants que j'ai ouverts avec mes frères. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable que je fasse une pause pour réévaluer mon avenir. Après l'été, je verrai si l'énergie revient pour repartir à la conquête de Paris (et des Jeux Olympiques en 2024, ndlr)", a déclaré l'intéressé dans le communiqué de l'ARBH. Celle-ci a réagi par la voix de son directeur de la haute performance Adam Commens: "Nous comprenons parfaitement son point de vue. C'est un joueur de classe mondiale qui a beaucoup donné au hockey belge. Je suis sûr que la porte lui sera ouverte s'il a l'énergie de s'engager à nouveau à 100% après l'été." (Belga)