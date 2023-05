TC Bruxelles - Un homme condamné à 33 mois de prison pour vente de stupéfiants

Il avait déjà été condamné en juillet 2021 à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis probatoire pour avoir vendu de la drogue pendant deux ans et élaboré des plans pour une plantation de cannabis. Un an plus tard, en septembre 2022, la police de la zone KLM (Kapelle-op-den-Bos) avait reçu des informations affirmant qu'il vendait à nouveau du cannabis, mais également de la cocaïne et du GHB. "Il a lui-même été consommateur pendant des années, mais il respecte toutes les conditions depuis deux ans", a plaidé son avocat. "Lorsque son fils est tombé gravement malade et est entré dans un coma, il ne pouvait plus supporter la pression et a recommencé à consommer pour échapper à la réalité. Il a ensuite recommencé à vendre" a-t-il ajouté. La défense a demandé des travaux d'intérêt général ou une nouvelle peine de prison avec sursis probatoire. Le tribunal a donc refusé en le condamnant à une peine d'emprisonnement de 33 mois. Lors d'une perquisition à son domicile, la police avait découvert de la cocaïne et saisi son téléphone sur lequel elle avait retrouvé des échanges avec des clients où il leur demandait d'effacer toute trace de leur conversation. Le "weed king" (roi du cannabis, NDLR), comme il se surnommait lui-même, se vantait de la qualité des produits qu'il vendait et demandait à être payé en cryptomonnaie. (Belga)