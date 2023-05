TC Charleroi - Huit ans de prison ferme pour le viol d'une patiente aux urgences

Le 19 décembre dernier, en état de confusion et incapable de parler, la victime âgée de 75 ans fut hospitalisée dans la chambre numéro 16 des urgences. Dans la chambre d'en face, Bernard S. a à son tour intégré les urgences en soirée à la suite d'une chute sous l'influence de la boisson. Ce dernier a été interpellé une première fois par une jeune infirmière en train d'arpenter le couloir du service de pédiatrie de l'hôpital et d'entrer dans deux chambres. Quelques instants plus tard, un infirmier a découvert le prévenu en train de violer la victime dans la chambre de cette dernière. "Je ne me souviens même pas d'être allé à l'hôpital. Je me souviens juste être tombé à terre et qu'un monsieur a appelé les secours. Ensuite, je me suis réveillé à la police", avait précisé Bernard S. Selon le substitut Vervaeren, le prévenu a fait preuve d'une "mémoire opportuniste". Une peine de 10 ans de prison ferme était requise par le parquet contre l'homme de 30 ans, qui venait de sortir de prison au moment des faits et qui a déjà obtenu deux sursis probatoires en 2021. Me Somers, à la défense, avait plaidé un ultime sursis probatoire. (Belga)