TC Dinant - Des peines de 4 et 6 ans requises pour une série de vols qualifiés

Les deux individus ciblaient principalement des lieux à vocation touristique tels que des sites religieux ou des établissements Horeca. On leur reproche ainsi le vol de 350€ à l'abbaye de Maredsous ou encore le vol d'un meuble et de son coffre-fort contenant 10.400€ au restaurant de l'abbaye Notre-Dame du Vivier de Marche-les-Dames (Namur). D'autres vols de numéraire commis au Château de Bioul, dans deux restaurants de la commune d'Anhée et à la Maison médicale d'Anhée leur sont aussi imputés. Tout comme le vol de poupées et de deux statues de la vierge chez un particulier et le vol d'une voiture au préjudice de l'abbaye de Chimay. C'est lors d'une tentative de vol commis dans un gîte d'Anhée qu'ils ont été interpellés. Tous deux venaient de sortir de prison quelques mois plus tôt. Devant le tribunal, le plus jeune des prévenus a reconnu pratiquement tous les vols et a affirmé les avoir commis avec son coprévenu. Ce dernier, qui cumule déjà plusieurs antécédents correctionnels pour un total de 16 années de prison et 520h de peines de travail, a pour sa part contesté certains des méfaits. Les conseils des deux individus ont chacun plaidé le sursis probatoire. Le jugement sera rendu le 21 juin. (Belga)