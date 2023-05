TC Liège - Les avocats dénoncent la partialité de l'enquête dans le dossier "Air cocaïne"

Entre septembre et décembre 2021, la police avait mis à jour des mouvements étranges à l'aéroport de Bierset, avec des allées et venues de véhicules emportant des caisses non contrôlées par la police ou la douane. Ces mouvements se déroulaient la nuit à l'occasion de déchargements de fret d'avions en provenance de Colombie, du Mexique ou du Panama. Une douzaine de prévenus est concernée par les faits. Parmi ceux-ci figurent un superviseur ainsi que des ex-employés de sociétés sous-traitantes travaillant au déchargement des avions à Liège Airport. Les prévenus contestent toujours les faits. L'un d'eux, chez qui avait été entreposé un stock de 78 kilos de cocaïne, a prétendu qu'il ignorait le contenu des caisses déposées chez lui. Il dit avoir accepté d'entreposer ces caisses pour faire plaisir. Il a aussi affirmé qu'une somme de 22.000 euros retrouvée chez lui représentait des économies familiales ou des gains aux jeux. "Je suis un très bon gagnant aux jeux de tripots", a-t-il affirmé. Des avocats dénoncent la partialité des enquêteurs. "Ils ont essayé de tromper le tribunal par leurs interprétations personnelles d'écoutes téléphoniques", a souligné l'un d'eux. La défense évoque aussi la violation de la présomption d'innocence, des erreurs factuelles lors de l'enquête et le parti-pris des enquêteurs. (Belga)