TC Verviers - 34 mois de prison pour le vol d'un véhicule et la détention arbitraire de 3 personnes

Les faits ont été commis durant la soirée du 5 décembre 2022. Quatre personnes se trouvaient à bord de la voiture lorsque cette dernière s'est arrêtée à Verviers. Lorsque l'un des occupants est descendu du véhicule, trois hommes sont montés à bord et ont menacé le conducteur à l'aide d'un couteau, l'obligeant à se rendre à Welkenraedt. Les deux jeunes filles qui se trouvaient aussi dans le véhicule se sont vues confisquer leur téléphone lorsqu'elles ont tenté de prévenir les secours. Paniquées, les deux jeunes filles ont pu quitter la voiture à proximité de leur domicile à Welkenraedt tandis que les quatre hommes sont allés s'expliquer dans une rue voisine. Après avoir réclamé plusieurs milliers d'euros au conducteur qui ne les possédait pas, les malfaiteurs ont pris la fuite à bord de la voiture. Lors de son audition, le conducteur a expliqué avoir déjà été racketté par les auteurs qui lui avaient dérobé son téléphone quelques jours plus tôt. Les prévenus, eux, ont expliqué lors de l'audience qu'il s'agissait, en fait, d'un deal de cannabis qui avait mal tourné. Une ligne de défense qui n'a pas été retenue par le tribunal alors qu'un couteau, un pistolet d'airsoft, plusieurs documents d'identité, un permis de conduire appartenant à d'autres personnes et le GSM dérobé dont fait état la victime, ont été retrouvés en possession des prévenus. Ils écopent de peines respectives de 34 mois de prison avec sursis probatoire pour l'auteur principal, 200 et 300 heures de travail d'intérêt général pour les deux autres. (Belga)