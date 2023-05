"Time Shelter" du Bulgare Guéorgui Gospodinov remporte l'International Booker Prize

Outre la renommée et le prestige du prix, l'auteur et la traductrice Angela Rodel décrochent une récompense de 50.000 livres sterling (57.600 euros) partagée de manière égale, une démarche qui vise à mettre en valeur le travail essentiel des traducteurs. "Time Shelter" a été traduit en français, sous le titre "Le Pays du Passé", paru en 2021 chez Gallimard. Le roman emmène le lecteur dans une "clinique du passé" pour patients atteints de la maladie d'Alzheimer. En reconstituant minutieusement l'atmosphère d'une décennie, chaque étage de cet établissement offre à ceux qui ont perdu leurs souvenirs un voyage dans le passé. La clinique connaît un tel afflux de personnes qui ont toute leur tête mais veulent fuir les horreurs de la vie moderne, que le passé en vient à envahir le présent et qu'un complot s'ourdit pour arrêter le temps. La présidente du jury, l'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani, a salué un "roman brillant", "plein d'ironie et de mélancolie", "une œuvre profonde qui aborde une question très contemporaine: que nous arrive-t-il quand nous perdons nos souvenirs ?" "La traductrice Angela Rodel parvient brillamment à restituer" le "style" et la "langue" de l'auteur, "pleine de références et profondément libre", a souligné Leïla Slimani. "Les prix comme l'International Booker Prize changent le statu quo" qui tend à limiter les langues peu répandues au "local et à l'exotique", a salué Guéorgui Gospodinov, cité dans un communiqué. "Chaque langue a la capacité de raconter l'histoire du monde et l'histoire d'une personne en particulier." Âgé de 55 ans, Guéorgui Gospodinov est l'écrivain bulgare le plus traduit: ses ouvrages ont été traduits en 25 langues. (Belga)