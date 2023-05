Une fin de semaine chaude et ensoleillée

Dans la soirée, quelques petites averses seront encore possibles, principalement dans l'est et le sud-est du pays. Cette nuit, les minima varieront généralement de 4 degrés à 11 degrés. Dans certaines vallées ardennaises, le mercure pourra toutefois descendre jusqu'à 1 degré. Jeudi, la journée débutera avec des éclaircies souvent larges, mais les champs nuageux deviendront à nouveau plus nombreux, surtout sur le nord-ouest du pays. En haute Belgique, le soleil sera plus généreux. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 19 voire localement 20 degrés dans le centre du pays et en Lorraine belge. Le vent sera modéré de secteur nord-est. A la Côte, il soufflera assez fort. La fin de la semaine s'annonce sèche et de plus en plus ensoleillée. L'atmosphère sera plus chaude avec des maxima pouvant grimper jusqu'à 23 degrés dimanche. (Belga)