Child Focus rend hommage à Gevriye Cavas, disparue en 1985 à Molenbeek

La famille Cavas habitait précisément dans la rue Ransfort à Molenbeek. Un mercredi après-midi au début du mois de février 1985, l'enfant a quitté le domicile parental à l'improviste pour retrouver son frère aîné sur le terrain de football à proximité. Il n'a plus jamais été revu. La disparition de Gevriye Cavas est la plus ancienne du pays. Les parents, les frères et sœurs de Gevriye pensent qu'elle a été enlevée. À l'avenir, Child Focus souhaite réaliser le portrait de tous les mineurs disparus depuis longtemps près de l'endroit où ils se sont évaporés ou de celui où ils ont grandi. À cette fin, la fondation lance un appel à toute personne disposant d'un mur d'au moins 130 mètres carrés, de préférence dans un lieu fréquenté: "Aidez-nous à maintenir l'espoir pour ces enfants et leurs proches en faisant don gratuitement de votre mur à Child Focus". À terme, elle espère créer une fresque pour chaque enfant signalé sur www.keephopealive.be. "Child Focus a toujours pu compter sur la grande solidarité du public pour diffuser des avis de recherche d'enfants disparus. Nous espérons pouvoir compter à nouveau sur cette même solidarité pour cette action", a déclaré Heidi De Pauw, directrice générale de Child Focus. En 2022, Child Focus a traité 1.515 dossiers de disparition, ce qui représente environ quatre signalements par jour. Dans 75% des cas (1.138 dossiers), il s'agit d'une fugue. Seules une trentaine d'affaires non résolues restent en suspens pendant des semaines voire des années en Belgique. (Belga)