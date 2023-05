Cinq œuvres de maîtres flamands exposées puis vendues aux enchères à Paris

Parmi cette sélection d'œuvres datées du XVIe au XIXe siècle, cinq peintures réalisées par des artistes de l'école flamande seront dévoilées. Une toile de Jan Brueghel le Jeune, nommée "Allégorie de la vue" et représentant l'éclosion des cabinets de curiosité avec une vue d'Anvers à sa droite, est annoncée entre 300.000 et 500.000 euros, selon l'estimation de la maison de vente Christie's. Une autre toile, réalisée par Maarten Van Cleve et nommée "La fête des Rois", est pour sa part estimée entre 250.000 et 350.000 euros. Le tableau "Paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux" d'Abel Grimmer sera également présent dans la collection, tout comme la peinture "Festin de noces villageoises", attribuée à un artiste proche de Pieter Brueghel le Jeune au XVIIe siècle, et le "Portrait en buste d'un homme barbu", attribué à un proche d'Antonio Moro, au XVIe siècle. Cette collection proposera en outre des œuvres de femmes artistes de renom, dont le chef-d'œuvre d'Anne Vallayer-Coster, "Nature morte au vase de fleurs et ananas", qui est estimé jusqu'à un million d'euros. Des sculptures, une croix-reliquaire ou encore des bustes seront aussi proposés à la vente, après l'exposition prévue du 10 au 14 juin dans les salons de Christie's, à Paris. (Belga)